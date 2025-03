Tornados e tempestades deixam ao menos 33 mortos nos EUA

Veículos de imprensa mostraram telhados arrancados, grandes caminhões tombados, árvores caídas e linhas de energia derrubadas no centro-sul dos Estados Unidos. Neste sábado (15), foi registrado o maior número de alertas de tornado emitidos no país desde abril do ano passado.

Em Mississippi, 21 condados sofreram danos causados pela tempestade, com seis mortes registradas e três pessoas desaparecidas. No Missouri, 12 pessoas morreram.

Duas mortes foram confirmadas em consequência do clima severo que atingiu o Alabama. Calera, uma pequena cidade do estado, sofreu danos generalizados.

Oito pessoas morreram no Kansas em um acidente que envolveu mais de 50 veículos, segundo a polícia.

No Texas, autoridades locais informaram à agência de notícias AFP que quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados às tempestades de poeira e incêndios, que reduziram consideravelmente a visibilidade nas estradas.

A polícia relatou a queda de árvores e cabos elétricos, além de danos em prédios residenciais e comerciais, com algumas áreas severamente impactadas por tornados, tempestades elétricas e granizo de grande porte.