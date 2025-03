Trabalhador morre após ser atropelado na BR-364; motorista foge sem prestar socorro

O trabalhador Rosemildo Costa da Silva, de 45 anos, morreu após ser atropelado por um veículo na noite desta terça-feira (11), nas proximidades do posto de fiscalização conhecido popularmente como “Tucandeira”, no km 105 da BR-364, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações do filho da vítima, Rosenildo Oliveira da Silva, de 24 anos, Rosemildo, que morava em uma fazenda no km 5 do Ramal Floresta, estava desde sábado (8) consumindo bebidas alcoólicas de forma contínua. No início da noite desta terça-feira, ao ficar sem bebida, decidiu sair de casa para comprar mais, a cerca de 10 km de distância, na BR-364, próximo a uma igreja evangélica da Assembleia de Deus. Ao retornar, devido ao seu estado de embriaguez, supostamente se afastou do acostamento e entrou na pista de rolamento, no sentido Rio Branco/Porto Velho.

Um veículo modelo Celta, de cor prata e placa OCV-5I83, conduzido por um homem identificado até o momento como Eber, também trafegava no sentido Rio Branco/Porto Velho. Eber atropelou Rosemildo, que foi arrastado por cerca de 50 metros, entre o capô e o para-brisa, até o veículo parar completamente.

Ao perceber que Rosemildo estava gravemente ferido e corria risco de morte, Eber fugiu do local com a ajuda de um carreteiro que também passava pela rodovia, deixando o homem agonizando até falecer.

Populares que estavam nas proximidades acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico de Acrelândia, mas a vítima já estava sem vida ao chegar ao local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e fez o isolamento da área para a perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo de Rosemildo foi recolhido pelos agentes de necropsia e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Amigos de Eber se apresentaram no local e se colocaram à disposição para ajudar com os custos do velório e sepultamento da vítima. O veículo foi recolhido por um guincho e será encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Eber deverá responder por fuga do local do acidente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As penalidades podem incluir multa, suspensão da CNH e detenção. As penas para esse tipo de crime variam de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, suspensão da CNH e proibição do direito de dirigir.

Fatores que influenciam as penas:

• Gravidade do acidente

• Lesões causadas à vítima

• Número de delitos cometidos

• Intenção do agente