Trabalhador rural é encontrado morto dentro de casa no interior do Acre

Um homem identificado como Diego foi encontrado sem vida dentro de sua residência na manhã deste domingo (2), no bairro Copacabana, em Tarauacá, no interior do Acre.

Diego trabalhava como peão em uma fazenda da região, segundo informações preliminares. As causas da morte ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil.

A equipe policial foi acionada para atender a ocorrência e realizou os primeiros procedimentos no local. O corpo da vítima passará por exames periciais, que devem indicar a causa do óbito.

O caso segue sob investigação.

Com informações do Extra do Acre.