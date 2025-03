Trabalhador tomba quadriciclo em buraco na BR-364 e vai parar no PS de Rio Branco

O trabalhador rural Dilson Figueiredo Chaves, de 53 anos, sofreu um acidente na manhã deste sábado (1º) ao tombar um quadriciclo no km 52 da BR-364, no sentido Bujari/Sena Madureira, no interior do Acre.

Dilson, que é morador do Ramal Linha Nova, seguia para uma chácara em outro ramal, onde realizaria serviços, quando passou por um buraco na BR-364, perdeu o controle do veículo e foi arremessado para dentro de uma ribanceira às margens da rodovia.

Com o impacto, o trabalhador teve um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza leve e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.