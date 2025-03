Traição, agressão e treta: entenda confusão entre Poatan e ex-namorada

Após perder o cinturão dos meio-pesados (até 93kg) do Ultimate Fighting Championship (UFC) para Magomed Ankalaev, Alex Poatan teve outra questão para lidar fora dos octógonos: Merle Christine, ex-namorada do lutador brasileiro, ironizou a derrota do agora ex-campeão da organização.

Veja o vídeo:

A relação entre Christine e Alex Poatan é cercada de polêmicas. Em janeiro de 2024, após o término do namoro entre os dois, o agora ex-campeão do UFC afirmou que o relacionamento acabou após descobrir que ela era casada. O lutador ainda publicou prints em suas redes sociais de supostas conversas entre a mulher e o homem que seria o marido.

O período em que Poatan e Merle estiveram juntos voltou à tona neste domingo (9/3), quando a mulher publicou nas redes sociais um vídeo em que ironizava a derrota de Poatan no UFC 313, disputado em Las Vegas.

Mesmo com a vida conturbada fora do óctogono, o foco de Poatan é reconquistar o cinturão dos meio-pesados do UFC. O brasileiro ainda não tem data para voltar a lutar, mas um novo duelo contra Ankalaev é o desejo do ex-campeão e do chefão da organização, Dana White.

O que aconteceu: