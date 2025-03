TRE exibe filme sobre história da ponte metálica, obra construída há mais de 50 anos

Como parte das comemorações dos seus 50 anos de fundação, o Tribunal Regional Eleitoral no Acre (TRE-AC) promove, nesta sexta-feira (14), a exibição do documentário “Ponte de Memórias”, filme da jornalista e diretora Alcinete Damasceno, sobre a construção da chamada ponte metálica, a Juscelino Kubitschek, a primeira obra desse tipo construída no Acre.

Antes da Juscelino Kubitschek, nos tempos áureos do segundo ciclo da borracha, quando os portos da capital fervilhavam, só era possível atravessar o Rio Acre por embarcações, as chamadas catraias.

A ponte está situada no Centro de Rio Branco, sobre o Rio Acre, ligando os dois distritos da cidade e também é conhecida como “Ponte Velha”, numa evocação ao passado, já que a obra foi iniciada ainda nos tempos do Acre Território, sob o governo de Valério Magalhães, em 1957.

O documentário mostra que Valério Caldas Magalhães tinha em seu plano de governo a construção da primeira ponte ligando os dois distritos de Rio Branco e, já em seu primeiro ano de mandato, adquiriu as primeiras peças e lotes das estruturas metálicas junto à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Com a elevação do então Território Federal do Acre à condição de Estado e a posse do primeiro governador estadual, a obra foi retomada em fevereiro de 1963. Com a implantação das pilastras, a montagem e instalação foram projetadas pelo engenheiro Machado da Costa e só ficaram prontas em 1969. A inauguração, no entanto, só aconteceu dois anos depois, no primeiro ano do mandato do governador Wanderley Dantas, em 1971.

Em 1978, com os repiquetes do Rio Acre, uma parte do vão da ponte foi levada pela força das águas. No governo Joaquim Macedo, após a destruição e interdição da ponte, foi construída, sob improviso, uma ponte de madeira, sustentada por cordas que balançavam a estrutura a cada movimento, razão pela qual o improviso ficou conhecido como “Balança Mas Não Cai” ou “Baila Comigo”, alusões a um programa humorístico e a uma novela da Rede Globo de Televisão, exibidos em 1981.

As obras de recuperação da ponte só começaram em agosto de 1984, já no governo de Nabor Júnior, e levaram oito meses para ser concluídas, sendo reinaugurada em abril de 1985. Totalmente recuperada, com 230 metros de extensão, feita em concreto armado e estrutura asfáltica, a obra já ultrapassou os 50 anos de edificação e, embora exija cuidados a cada vez que o rio transborda e acumula balseiros em suas pilastras – o que já levou o atual governo a interditá-la para obras de recuperação e manutenção –, continua sendo de profunda utilidade, ainda que, sobre o mesmo Rio Acre, tenham sido construídas outras três pontes no perímetro urbano de Rio Branco.

O filme de Alcinete Damasceno conta a história a partir de personagens que trabalharam na obra ou que foram catraeiros antes da inauguração. “A ponte não é apenas uma construção, mas também um importante marco histórico, de memória, identidade e história”, disse Alcinete Damasceno. “Estou muito honrada pelo convite para a exibição no Tribunal Regional Eleitoral”, acrescentou.

O filme será exibido no auditório da instituição, com espaço para pelo menos 300 pessoas. A plateia será composta de servidores e seus convidados. Um dos espectadores deverá ser o aposentado Alfredo Ribeiro, que foi operário na obra. A exibição será a partir das 8h30min desta sexta-feira.