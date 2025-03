Treinador do Liverpool exalta Alisson: “Melhor goleiro que trabalhei”

Arne Slot, treinador do Liverpool, reconheceu a partida história de Alisson. O goleiro fez 10 defesas na partida contra o PSG, com quatro dentro da área. O brasileiro também começou a jogada que deu vitória aos Reds.

“Não creio que tenha trabalhado com um goleiro que tenha jogado nesse nível” , disse Slot à TNT britânica. Na sequência, o treinador do Liverpool afirmou que Alisson é o melhor do mundo na posição.

Assista as defesas de Alisson e a jogada que terminou em gol:

O jogo de volta entre Liverpool x PSG ocorrerá às 17h da próxima terça-feira (11/3). A partida será realizada em Anfield, na Inglaterra.