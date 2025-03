O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), com sede em Brasília, anunciou nesta sexta-feira, 28, a realização de um concurso público para o cargo de juiz federal substituto. A seleção oferece 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 37.765,55. O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), abrange 14 estados e o Distrito Federal, incluindo Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Pará e outros.

As inscrições estarão abertas de 17 de março a 16 de abril, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa de participação é de R$ 120, mas há isenção para candidatos de baixa renda cadastrados no CadÚnico ou doadores de medula óssea. Para concorrer, é necessário ter bacharelado em Direito, experiência mínima de três anos na área jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura (Enam). Além disso, os candidatos não podem ter mais de 70 anos na data da posse.

Do total de vagas, 36 são destinadas à ampla concorrência, enquanto 10 são reservadas para candidatos negros, 2 para pessoas com deficiência e 2 para indígenas. A seleção será rigorosa, com várias etapas eliminatórias, incluindo provas objetivas, discursivas, exame de sanidade física e mental, avaliação psicotécnica e prova oral.

A prova objetiva está marcada para 15 de junho e terá 100 questões, divididas em três blocos de disciplinas, como Direito Constitucional, Penal, Administrativo e Direitos Humanos. Os aprovados seguirão para as fases discursivas, que incluem a elaboração de sentenças criminais e cíveis, além da análise de títulos.

O concurso do TRF1 é uma oportunidade para profissionais do Direito que buscam ingressar na magistratura federal. Com um processo seletivo abrangente e transparente, a expectativa é atrair candidatos altamente qualificados de todo o país.