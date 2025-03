Tribunal condena ‘Monstro do Iquiri’ a quase 30 anos de prisão por matar dona de casa com 30 facadas

O homem que ficou conhecido como “Monstro do Iquiri”, Judney de Andrade Alves, foi condenado a 29 anos de prisão pelo Tribunal do Júri Popular da comarca de Senador Guiomard, município a 24 quilômetros da capital Rio Branco, no Acre.

Ele foi considerado culpado no assassinato da dona de casa Maria de Jesus Rocha, com mais de 30 facadas em outubro de 2023, durante uma bebedeira do casal em sua casa, no ramal do Jacaré, próximo ao Igarapé Iquiri, zona rural de Senador Guiomard. O julgamento do acusado ocorreu na terça-feira (11).

Além de matar a mulher de forma torpe e cruel, o acusado ainda tentou se livrar de seu corpo, jogando-o de um barranco, às margens do igarapé, numa cova rasa posteriormente descoberta pela polícia. O Ministério Público do Acre (MP-AC) acusou Judney de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 30 anos de prisão, mas a Justiça decidiu aplicar 29 anos.

De acordo com a polícia, após matar a mulher e tentar ocultar o cadáver, Judney tentou tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso quando jogava sinuca com amigos num bar próximo ao local onde havia praticado os crimes.