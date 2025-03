Tribunal de Justiça do Acre empossa novos técnicos e analistas para fortalecer o Judiciário

Nesta terça-feira (11), o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) empossou 24 novos servidores efetivos, que irão fortalecer as atividades do Judiciário nas mais diversas áreas. A cerimônia ocorreu no Pleno do TJAC e foi presidida pelo desembargador Laudivon Nogueira. Os empossados ocuparão cargos em diferentes setores, tanto na capital quanto no interior do estado.

A posse dos novos servidores inclui sete técnicos judiciários em Direito, que atuarão nas comarcas do interior do Acre, como Acrelândia, Plácido de Castro, Rio Branco, Senador Guiomard e Tarauacá. Além disso, 17 analistas judiciários especializados em Direito, Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, Negócios e Projetos de TI serão lotados na capital.

Em seu discurso, o presidente do TJAC, Laudivon Nogueira, enfatizou que a nova equipe trará mais qualidade aos serviços prestados pela instituição, com foco no atendimento empático e dedicado às demandas da sociedade.

“Hoje, cada um de vocês assume uma missão importante: garantir que a Justiça seja entregue de forma eficiente, imparcial e, acima de tudo, humana”, declarou Nogueira, destacando que o compromisso maior do Judiciário é com o cidadão.

A solenidade também contou com a presença de autoridades como o corregedor-geral da Justiça, desembargador Nonato Maia, e membros da Corte, além de servidores e familiares dos empossados. O corregedor-geral parabenizou os novos servidores e ressaltou a importância do trabalho em equipe para alcançar a excelência no serviço público. “O Tribunal de Justiça está em busca de sempre oferecer um atendimento de qualidade, e para isso, contamos com o compromisso de cada um de vocês”, afirmou Maia.

Para Mayko Anderson da Silva Lima, aprovado para o cargo de técnico judiciário em Direito na comarca de Acrelândia, o momento foi de grande satisfação, especialmente após três anos trabalhando no Judiciário como comissionado. “Agora, com a estabilidade, posso continuar fazendo o que gosto, contribuindo para o crescimento do Tribunal com excelência”, disse Lima.

Thauana Santos Cavalcante, analista judiciária em Projetos de TI, também expressou sua felicidade pela nomeação. “Estava estudando e prestando concursos quando recebi a convocação do TJAC. Estou muito grata e motivada para contribuir com a instituição”, comentou Thauana.

A nova equipe chega com a missão de aprimorar ainda mais os serviços prestados pelo Tribunal, fortalecendo a eficiência do Judiciário em todo o Acre.