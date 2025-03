Tribunal do Júri condena acusados de matar e jogar corpo de jovem em poço

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho condenou Carlos Alexandre Santos Araújo e Retle Nakuxi Sousa Lisboa por homicídio triplamente qualificado. A pena do homem, que também foi condenado por ocultação de cadáver, foi fixada em 21 anos, e a da mulher, 14 anos, em regime inicialmente fechado. A sentença foi proferida pela juíza substituta Eloise Barreto, nesta terça-feira (11). O julgamento durou quase 12 horas.

Segundo os autos, no dia 9 de novembro de 2023, em uma residência na rua Alexandre Guimarães, no bairro Jardim Santana, os condenados forjaram um encontro com a vítima, Felipe Dias Campos, que foi imobilizada e assassinada com chutes, socos, golpes de mangueira, facadas e golpes no pescoço. A motivação do crime teria sido ciúmes. O corpo foi encontrado 11 dias depois em um poço.

Os jurados reconheceram as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e de forma que impossibilitou a defesa da vítima.

A ação para o julgamento do homicídio seguido de ocultação de cadáver foi submetida a júri popular, composto por sete jurados, sorteados no início do julgamento, entre pessoas da sociedade, inscritas para o Júri. Durante a sessão, a defesa e a promotoria se revezaram nos questionamentos feitos aos réus e às testemunhas, que também responderam às perguntas da magistrada.