Tributo a O Rappa reúne músicos acreanos em noite de homenagem no Studio Beer; saiba mais

O Studio Beer será palco, no dia 14 de março, de um tributo especial a O Rappa, banda que marcou gerações com sua musicalidade única e letras de forte impacto social. A noite contará com a participação de músicos acreanos, que interpretarão os sucessos do grupo, trazendo uma experiência emocionante para o público.

O vocal ficará por conta de Kauê Canedo, que há anos se inspira na banda e em outros nomes musicais para proporcionar interpretações que remetem à energia e à essência das músicas originais. Acompanhado de músicos reconhecidos na cena local, ele promete uma apresentação que resgata a emoção e a mensagem das canções de O Rappa.

No repertório, estarão clássicos como “Pescador de Ilusões”, “O Que Sobrou do Céu” e “Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)”, músicas que marcaram a história do rock e do reggae nacional e que continuam sendo referência para muitos artistas e fãs.

Além do show principal, o evento contará com um pré-show do DJ Mayah, aquecendo o público com uma seleção especial de músicas a partir das 22h. Os ingressos antecipados estão disponíveis por R$ 25 e podem ser adquiridos pelo telefone (68) 99979-7300.

O tributo não apenas homenageia a obra de O Rappa, mas também reforça a importância da reflexão sobre as questões sociais abordadas em suas letras, proporcionando ao público uma noite de música, emoção e conexão com mensagens que permanecem atuais.