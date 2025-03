Ufac altera novamente o cronograma do Sisu 2025; datas de resultado e matrícula são adiadas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou alterações no cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, afetando as datas previstas para a divulgação do resultado final da 1ª chamada e as matrículas institucionais.

Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, a mudança foi necessária para garantir tempo adequado para a conclusão dos trabalhos pela Comissão Permanente de Validação dos Laudos Médicos das pessoas com deficiência. Com isso, a divulgação do resultado final, inicialmente prevista para o dia 6 de março, foi remarcada para o dia 12 de março.

Além disso, a Ufac não definiu uma nova data para o início das matrículas institucionais, que estavam programadas para o dia 11 de março.

Confira as novas datas do Sisu 2025:

12/03: Divulgação do resultado final da 1ª Chamada (Adiado)

10/03: Publicação da 2ª Chamada

11/03: Início das inscrições para a Manifestação de Interesse

11/03: Publicação do Edital de Convocação para a Manifestação de Interesse (3ª Chamada)

Matrículas Institucionais (1ª Fase Online): Nova data a ser definida

Mais informações podem ser consultadas no edital disponível no site da Ufac.