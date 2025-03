Ufac divulga resultado final do processo de vagas residuais; veja próximos passos

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou, nesta terça-feira (11), o resultado final das inscrições para o processo seletivo de vagas residuais nos cursos de graduação para o primeiro semestre de 2025. A Comissão Geral responsável pelo processo ressaltou que os candidatos poderiam apresentar apenas um recurso, independentemente do número de itens indeferidos. Caso mais de um recurso fosse enviado, somente o último seria analisado.

A universidade informou que o Resultado Preliminar da 2ª Fase será disponibilizado no dia 17 de março de 2025 no site oficial da instituição. Na ocasião, serão divulgadas as informações sobre quais cursos exigirão prova, quais terão análise do coeficiente de rendimento e aqueles que terão suas vagas preenchidas automaticamente.

Para os cursos com até 30 inscrições deferidas, a seleção ocorrerá com base na média aritmética do coeficiente de rendimento do histórico escolar (C.R.). Se o número de inscritos ultrapassar esse limite, será realizada uma prova objetiva.