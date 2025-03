Ufac oferece quase 50 vagas exclusivas para indígenas em diversos cursos; veja detalhes

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), anunciou a abertura do Processo Seletivo Específico para o ingresso de estudantes indígenas nos cursos de graduação para os semestres letivos de 2025. O edital foi publicado em conformidade com a Resolução do Conselho Universitário (Consu) Nº 220, de dezembro de 2024, e tem como objetivo garantir o acesso e a inclusão dos povos indígenas no ensino superior.

Serão oferecidas 48 vagas em diversos cursos de graduação, distribuídas entre os campi de Rio Branco e Floresta, em Cruzeiro do Sul. As vagas são destinadas a candidatos indígenas que tenham concluído o ensino médio, com a possibilidade de preenchimento de uma vaga por curso ou até duas em cursos de dupla entrada.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e ocorrerão de 17 a 24 de março de 2025, exclusivamente por meio de um formulário online. Para validar a condição de indígena, será exigida a autodeclaração e documentação comprobatória, incluindo a Declaração de Pertencimento Étnico assinada por lideranças da comunidade, histórico escolar de escola indígena ou um memorial de vínculos com o povo indígena.

A UFAC reafirma seu compromisso com a valorização da diversidade cultural e étnica, ampliando o acesso de estudantes indígenas ao ensino superior, com o objetivo de promover a permanência e a conclusão dos cursos. A lista das inscrições deferidas será divulgada em 25 de março de 2025.

Para mais informações, consulte os editais no site oficial da Ufac clicando aqui