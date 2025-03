Ufac oferece vagas para professores substitutos com salários a partir de R$ 7 mil; veja detalhes

Nesta quinta-feira (13), a Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de professores substitutos. A seleção visa atender às necessidades temporárias da instituição, de acordo com a legislação vigente.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da universidade, entre as 12h do dia 13 de março e as 23h59 do dia 20 de março de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

VEJA TAMBÉM: Ufac oferece quase 50 vagas exclusivas para indígenas em diversos cursos; veja detalhes

As provas ocorrerão de forma presencial entre os dias 7 e 21 de abril de 2025, nos respectivos Centros dos campi. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A remuneração inicial varia conforme a titulação e a carga horária do docente. Para carga de 20 horas semanais, o salário pode alcançar até R$ 4.339,21 para doutores. Já para 40 horas semanais, os valores podem chegar a R$ 7.356,02.

O cadastro de reserva abrange os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em Rio Branco, as vagas estão distribuídas em diversas áreas como Tecnologia da Madeira, Engenharia Civil, Direito, Libras, Enfermagem, Cirurgia Geral, entre outras. No campus de Cruzeiro do Sul, as oportunidades são nas áreas de Linguagens, Teoria Literária e Direito.

Cada área contará com três vagas para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e uma para candidatos autodeclarados negros.

Para acessar o edital, clique aqui.