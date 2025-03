Ufac precisa suspender aulas após crise de abastecimento de água em Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu suspender as aulas presenciais no campus sede, em Rio Branco, neste sábado (15), em razão da falta de abastecimento de água que atinge a cidade.

FIQUE POR DENTRO: Bombas da ETA 1 e 2 afundam por conta de balseiros e bairros de Rio Branco ficam sem água

O problema tem afetado diversos bairros da capital nos últimos dias, impactando também o funcionamento da instituição. Apenas serviços administrativos essenciais seguirão em atividade.

A Ufac orienta alunos e servidores a acompanharem os canais oficiais da universidade para novas informações sobre a situação.