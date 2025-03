Em uma das lutas mais esperadas pelos fãs do UFC, Alex Poatan foi derrotado por Magomed Ankalaev no último sábado (8/3), no card princiapal do evento em Las Vegas. CEO do Ultimate Fighting Championship, Dana White indicou que havará uma revanche imediata do combate entre o brasileiro e o russo.

Ankalaev venceu Poatan por decisão unânime dos juízes (48-47, 48-47 e 49-46) e ficou com o cinturão dos meio-pesados (até 93kg). Apesar de afirmar a possibilidade de revanche, Dana White se mostrou frustrado com o resultado pouco emocionante do combate entre os dois grandes nomes do UFC. “Não foi o que eu esperava. Eu esperava muito mais quedas, esperava muito mais trocação (em pé). Acho que o Ankalaev venceu a luta. Não fiquei chocado quando ouvi a decisão. Provavelmente (teremos uma revanche imediata)”, afirmou Dana White em coletiva de imprensa. O combate marcou a 14ª luta sem derrotas de Ankalaev na organização, interrompendo uma série de cinco vitórias consecutivas de Alex Poatan. Poatan pede revanche Em publicação nas redes sociais, Poatan agradeceu ao público pelo apoio antes e depois da luta. Para o brasileiro, é hora de se preparar para um novo combate contra Ankalaev e reconquistar o cinturão. View this post on Instagram A post shared by Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)