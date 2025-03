Uma folia animal! Tutora leva doguinho para pular o Carnaval no Tucumã

O carnaval movimenta a população, independente de onde ele aconteça. No carnaval do Tucumã, no Bloco do Vai Quem Quer não é diferente.

Entretanto, não só os humanos aproveitaram, a folia canina rolou solta nas ruas do bairro Tucumã.

Gardiane Barbosa é foliã cativa do bloco do Vai Quem Quer, e pela primeira vez trouxe seu cão panehiro, o pinscher Hulk, para curtir o carnaval do Tucumã.

“Ele vai pro pagode comigo, normalmente. Ele já é acostumado. Ele já é da rua! Já é da folia!”, brincou a tutora.