Unidos do Fuxico emite nota após desclassificação e aciona jurídico para reverter decisão

O Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico se manifestou publicamente nesta quarta-feira (5) após ser desclassificado do Concurso de Blocos Carnavalescos de Rio Branco.

Segundo a organização do evento, o grupo descumpriu regras do edital ao desfilar com abadás que estampavam o nome de um deputado, o que caracteriza propaganda política.

De acordo com Leandro Souza, coordenador do concurso, um requerimento foi apresentado com provas da irregularidade, resultando na eliminação imediata do bloco. “Pelo descumprimento do bloco, eles foram automaticamente desclassificados. No abadá da ala dos foliões, tem o nome de um deputado”, explicou.

A decisão gerou grande repercussão entre foliões e apoiadores do Unidos do Fuxico, que foram às redes sociais expressar indignação e apoio ao bloco. Nos comentários da publicação oficial do grupo, muitos elogiaram o desfile e reforçaram que o bloco segue como um dos favoritos do público. Algumas manifestações também pediram revisão das regras para que situações como essa não voltem a ocorrer.

Diante da eliminação, o bloco afirmou que acionou seu departamento jurídico para tentar reverter a decisão.

Em nota oficial, a diretoria expressou surpresa e indignação com a desclassificação e alegou que houve “má-fé” por parte de alguns envolvidos no processo. “Estamos tomando todas as providências para corrigir essa injustiça e garantir que a verdade prevaleça”, declarou a agremiação.

A nota também reforçou que o Unidos do Fuxico sempre atuou com seriedade e respeito às regras do carnaval e que seguirá firme em sua missão de promover a folia popular.

Confira o comunicado na íntegra:

NOTA OFICIAL – BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO FUXICO

O Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico recebeu com surpresa e profunda indignação a notícia de sua desclassificação no concurso de blocos carnavalescos. Nossa agremiação, que há décadas contribui para a cultura do carnaval de nossa cidade, sempre pautou sua atuação na seriedade, no respeito às regras e no compromisso com a folia popular.

Diante dessa decisão, estamos em contato com nosso departamento jurídico para analisar todas as medidas cabíveis e buscar a reversão dessa situação da forma mais justa possível.

Lamentamos que essa desclassificação tenha sido resultado da má-fé de alguns envolvidos no processo, comprometendo injustamente a trajetória do Unidos do Fuxico no carnaval. Sempre participamos do concurso com transparência e respeito às normas, e não podemos permitir que atitudes desleais prejudiquem o árduo trabalho de nossa comunidade. Por isso, estamos tomando todas as providências para corrigir essa injustiça e garantir que a verdade prevaleça.

Sobre o recurso protocolado na comissão organizadora pelo Bloco “6 é D+”, informamos que qualquer posicionamento oficial sobre esse ou qualquer outro assunto será divulgado exclusivamente por meio de nossas redes oficiais. Dessa forma, não reconhecemos nem nos responsabilizamos por declarações emitidas por terceiros ou por informações não publicadas oficialmente por nossos canais.

Aproveitamos para agradecer a todos os integrantes do Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico por protagonizarem um desfile memorável, que ficará marcado na história do Concurso de Blocos Carnavalesco de Rio Branco. Nossa gratidão também se estende a todos os apoiadores que tornaram essa realização possível.

Por fim, reafirmamos que o Unidos do Fuxico segue firme em sua missão de celebrar o carnaval, promovendo inclusão, alegria e a valorização de nossa identidade cultural. Seguiremos com a mesma garra que nos tornou referência no carnaval, contando com o apoio de nossos integrantes e da comunidade. A festa não para, e o Fuxico continua mais vivo do que nunca!

Atenciosamente,

Diretoria do Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico