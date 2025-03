Apesar de abrilhantar o desfile carnavalesco desta terça-feira (4), no centro de Rio Branco, o bloco Unidos do Fuxico foi eliminado do concurso por descumprir regras do edital.

Segundo a organização do concurso, o grupo desfilou com propagando política partidária, o que é culminou na eliminação da competição.

O bloco, que foi campeão do Carnaval de 2024, levou para a avenida o tema enredo “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia”.

Veja o vídeo: