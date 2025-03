As novidades do caso

A coluna descobriu que, para garantir o pagamento da dívida, Val Marchiori teve um precioso carro de luxo, um Porshe Cayenne branca, leiloado em fevereiro deste ano.

O veículo foi avaliado em cerca de R$ 190 mil. Um lance de R$ 112 mil marcou a vitória depois de 16 lances.

Após o banco concordar com o valor, Val Marchiori afirmou que o automóvel está com uma restrição judicial. Diante disso, fez uma oferta para parcelar o montante referente ao leilão.

Decisão judicial

Apesar da tentativa, Val Marchiori não teve sucesso. O juiz do caso disse que a proposta não foi feita no momento correto. Ordenou, então, que o vencedor do leilão faça o pagamento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal.

A situação nada favorável à socialite ficou ainda pior na última quarta-feira (12/3). Isso porque o Banco do Brasil alegou que, implantado um novo sistema para bloqueios e penhoras mais eficientes, é justa uma nova varredura nos bens e contas de Val Marchiri a fim de garantir novas penhoras. Eita!