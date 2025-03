Vampiros: os mesmos que diziam que Mailza nunca teve um voto, agora não largam seu calcanhar

A hora de Mailza Assis assumir o governo do Acre se aproxima, e com ela, uma nova era pode surgir. Desde o início, estava escrito nas estrelas que essa mulher forte e determinada chegaria ao poder. No entanto, o caminho não é fácil, e, como em qualquer história de ascensão, há sempre os que se aproveitam da situação – os chamados “vampiros do poder”.

Mailza sempre se destacou por sua lealdade ao governador Gladson Cameli, um relacionamento construído com base na confiança mútua. Mas, como é comum em ambientes políticos, essa lealdade atrai também aqueles que se alimentam das benesses do poder, os oportunistas que nunca conseguiram se sustentar por conta própria. É triste, mas é a realidade. Aqueles que um dia desprezaram Mailza, que a desmereceram e até mesmo duvidaram de sua capacidade, agora se fazem presentes, como sombras ameaçadoras.

É irônico ver como a mesma pessoa que afirmava que Mailza nunca teve um voto e que não reconhecia sua liderança agora tenta se aproximar, como se fosse um velho amigo. Essa hipocrisia é digna de um roteiro de comédia, mas, infelizmente, é uma tragédia para a política. Esses vampiros, que sempre trataram Mailza com desprezo, agora querem se aproveitar de seu sucesso.

Mailza, é hora de abrir os olhos! Esses indivíduos, disfarçados de aliados, estão à espreita, prontos para comprometer sua imagem e, quem sabe, até mesmo fazer chantagens. Eles querem sugar sua energia e, com ela, tudo o que possa render poder e dinheiro. É um jogo perigoso, e você, como futura governadora, precisa estar atenta.

Você é uma mulher séria, com um nome limpo e sem laços comprometedores com essa corja. A política já é um campo minado, e os vampiros de plantão estão sempre em busca de uma oportunidade para colocar uma corrente em seu calcanhar. Fuja desse tipo de gente! Cerque-se de pessoas que realmente acreditam em você e que desejam ajudar a construir um futuro melhor para o Acre.

Mailza, o povo do Acre precisa de uma líder forte, inteligente e disposta a fazer a diferença. Não permita que esses vampiros ofusquem sua luz. Mostre a todos que você é capaz de liderar com dignidade e competência. O futuro está nas suas mãos, e você tem tudo para ser uma governadora que fará história. Mantenha-se firme e alerta, pois os desafios são grandes, mas a recompensa é ainda maior. Mas não esqueça: entregar cargos importantes a certas pessoas é a mesma coisa que entregar um banco de sangue a um vampiro.

Cuidado com os vampiros de plantão!