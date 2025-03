Vasco empata com Rio Branco e fecha fase de classificação invicto

Vasco e Rio Branco empataram por 3 a 3 neste sábado, 15, no Florestão, em um duelo válido pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. Gabriel (2) e De Gregory anotaram os gols vascaínos enquanto Cassiano (2) e Bebê marcaram para o Estrelão.

Vasco invicto

O Vasco fecha a primeira fase do Estadual na liderança com 17 pontos e invicto. A equipe vai enfrentar Galvez ou Adesg na semifinal do Estadual.

“Começamos a trabalhar para o Estadual em dezembro. Os resultados são frutos do nosso planejamento e agora é seguir porque a nossa meta é o título”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Rio Branco na elite

O ponto conquistado contra o Vasco confirma o Rio Branco na 1ª divisão em 2026. O Mais Querido venceu dois jogos, empatou um e perdeu quatro em uma campanha muito abaixo da sua tradição.

Cassiano é o artilheiro

O atacante Cassiano, do Rio Branco, é o artilheiro do Estadual com 8 gols.

“Conseguimos manter o Rio Branco na elite e agora é esperar a fase decisiva para saber se ficarei com a artilharia”, comentou Cassiano.