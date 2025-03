Vaticano atualiza estado de saúde do papa Francisco; leia boletim

O Vaticano divulgou, na tarde desta terça-feira (4/3), o novo boletim médico do papa Francisco. Segundo a Santa Sé, o pontífice, de 88 anos, não apresentou episódios de insuficiência respiratória, nem broncoespasmo. Ele permaneceu sem febre, cooperativo com as terapias e orientado.

“Esta manhã, ele foi transferido para oxigenoterapia de alto fluxo e passou por fisioterapia respiratória. Hoje à noite, conforme planejado, a ventilação mecânica não invasiva será retomada até amanhã de manhã. O prognóstico permanece reservado”, diz o boletim do Vaticano.

O que é prognóstico reservado?

Segundo o Ministério da Saúde, o prognóstico é a previsão de como uma doença pode evoluir depois de ser diagnosticada.

Já o termo “prognóstico reservado” indica que o estado de saúde do paciente é grave e exige cuidados intensivos e especiais.

No entanto, a evolução do quadro ainda é incerta.

Na manhã desta terça, o Vaticano divulgou que o papa Francisco “dormiu a noite toda e mantém seu repouso”.

Na segunda-feira (3/3), a Santa Sé informou que o pontífice sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda. Segundo o boletim, Francisco precisou de equipamentos para ajudar na respiração, mas não houve necessidade de intubação.