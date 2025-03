Vaticano atualiza estado de saúde do papa Francisco nesta quarta-feira; leia

Não foi divulgado um boletim médico, considerando a estabilidade no quadro clínico de Francisco. Tanto pela manhã quanto à tarde, o papa acompanhou, em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI, os Exercícios Espirituais da Cúria Romana, dedicando-se a orações e meditação, e não recebeu visitas.

Conforme informado pelo Vaticano, o Santo Padre também recebeu a Eucaristia.

Francisco prosseguiu com as terapias prescritas e continuou a oxigenação de alto fluxo com o uso de cânulas nasais. Para esta quarta, são esperadas novas informações por parte dos médicos, que já retiram o prognóstico reservado, embora ainda considerem o quadro clínico complexo.

Também nesta quarta, o texto da catequese da audiência geral não será divulgado, algo que já não estava previsto devido aos exercícios espirituais.