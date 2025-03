Vaticano atualiza estado de saúde do papa nesta sexta-feira; confira boletim

O Vaticano divulgou na tarde desta sexta-feira (14/3) atualizações sobre o estado de saúde do papa Francisco, internado há um mês no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. De acordo com a Santa Sé, o pontífice se mantém estável, mas a recuperação é lenta.

“Não há novidades a relatar sobre o quadro clínico do Papa Francisco, a situação é estável. A recuperação do Papa é lenta e demora para que as melhoras se consolidem”, diz o boletim.

Mais cedo, o Vaticano informou que o papa Francisco “passou por uma noite tranquila”.

Nessa quinta-feira (13/3), a equipe médica do Gemelli levou um bolo com velas ao quarto de Francisco, para comemorar o 12º aniversário de seu pontificado frente à Igreja Católica.

Foram entregues ao pontífice centenas de mensagens de crianças e jovens, enviadas ao Vaticano por escolas, associações e institutos religiosos.

Francisco continua alternando a ventilação mecânica não invasiva, com oxigenação com cânulas nasais usadas durante o dia. A situação clínica permanece estável, mas em um quadro ainda complexo.

Internado desde 14 de fevereiro no Hospital Agostino Gemelli, o pontífice trata uma bronquite, diagnosticada posteriormente como uma infecção do trato respiratório, a saúde do papa enfrenta altos e baixos.