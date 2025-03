Vaticano atualiza saúde do papa nesta terça-feira; confira

O Vaticano divulgou , na tarde desta terça-feira (11/3), novo boletim indicando o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, Itália. De acordo com a Santa Sé, o pontífice permanece estável. Os médicos confirmam leves melhoras dentro de um quadro que continua complexo.

“Amanhã, 12 de março, chegarão mais informações dos médicos que ontem divulgaram o prognóstico, considerando, porém, que o quadro clínico ainda é complexo. Amanhã, também não haverá o texto da catequese da audiência geral, pois não estava previsto devido aos Exercícios Espirituais”, detalha o boletim.

Na segunda-feira (10/3), os médicos decidiram mudar o prognóstico, qu,e desde o início da hospitalização, estava “reservado”. Agora, não há mais “reserva” no prognóstico.

A remoção da reserva sobre o prognóstico do papa sugeriu que Francisco está em estado estável, com recuperação evoluindo positivamente e progredindo de forma satisfatória.

Saúde do papa

A saúde do papa Francisco tem enfrentado desafios desde o início da internação. No dia 14 de fevereiro, ele foi hospitalizado para tratar uma bronquite, diagnosticada posteriormente como uma infecção do trato respiratório. Três dias depois, exames apontaram uma infecção respiratória polimicrobiana, e o Vaticano informou que o caso exigia hospitalização adequada.

No dia 18, foi confirmada uma pneumonia bilateral, com comprometimento de ambos os pulmões. O quadro foi agravado por bronquiectasia e bronquite asmática.

Já em 23 de fevereiro, exames detectaram um quadro inicial de insuficiência renal leve. Dois dias depois, o Vaticano anunciou uma melhora, com redução do processo inflamatório nos pulmões e exames laboratoriais mais estáveis. No entanto, no dia 28, houve uma piora no quadro de saúde do papa.

Desde então, o líder religioso não teve mais pioras. Ele segue internado no Hospital Agostino Gemelli, mas as condições clínicas permanecem estáveis. Ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória.

Apesar da melhora, o pontífice, vai continuar com a terapia médica farmacológica em ambiente hospitalar por mais dias.

Nesse domingo (9/3), o papa, mesmo em momento delicado de saúde, acompanhou, por videochamada, os exercícios espirituais da Cúria Romana. Pela manhã, recebeu a visita do secretário de Estado, cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Peña Parra, e participou de uma missa.