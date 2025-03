Vaticano informa como está quadro de saúde do papa Francisco; confira

A sala de imprensa da Santa Sé do Vaticano divulgou, na manhã desta quinta-feira (6/3), novo boletim sobre o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos. “A noite do papa foi tranquila e ele mantém seu repouso”, diz o comunicado.

Internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, Itália, desde o dia 14 de fevereiro, com quadro de pneumonia bilateral, o pontífice permanece estável, sem episódios de insuficiência respiratória.

Ainda segundo o Vaticano, conforme o planejado, durante a noite dessa quarta-feira (5/3), Francisco voltou a utilizar a ventilação mecânica não invasiva, após ter realizado, ao longo do dia, oxigenoterapia de alto fluxo.

“O papa segue colaborando com os tratamentos e mantém um bom estado de humor”, informou a Santa Sé. Os médicos destacaram a ausência de crises nos últimos dois dias.

No entanto, devido à complexidade do quadro clínico, o prognóstico continua reservado.