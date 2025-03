Vaticano informa o estado de saúde do papa Francisco nesta segunda-feira; confira

A sala de imprensa da Santa Sé divulgou informe, na manhã desta segunda-feira (10/3), sobre o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, internado desde o dia 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, Itália. De acordo com o comunicado, Francisco “teve uma noite tranquila e mantém seu repouso”.

Nesse domingo (9/3), o papa, mesmo em momento delicado de saúde, acompanhou, por videochamada, os exercícios espirituais da Cúria Romana. Eles começaram à tarde na Aula Paulo VI e foram conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho padre Roberto Pasolini.

Pela manhã, recebeu a visita do secretário de Estado, cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Peña Parra, e participou de missa.

O papa continua com seu tratamento e sua fisioterapia respiratória e motora. A dieta prescrita pelos médicos, que inclui alimentos sólidos, segue a mesma.

A situação parece ser estável, com ligeiras melhoras graduais, como relatado no boletim médico de sábado (8/3) à noite, em um quadro que, no entanto, permanece complexo e que leva os médicos a manter prudentemente o prognóstico reservado.