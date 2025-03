Veja como estão as gêmeas que viveram o bebê de Ana em A Vida da Gente

A novela A Vida da Gente (2011), exibida na faixa das seis da Globo, conquistou os fãs com o envolvente triângulo amoroso entre Ana (Fernanda Vasconcellos), Rodrigo (Rafael Cardoso) e Manuela (Marjorie Estiano). No entanto, no centro dessa história estava a pequena Júlia, filha de Ana e Rodrigo.

Para quem não se lembra, a primeira fase da trama, a garotinha foi interpretada pelas gêmeas Serena e Vitória Lovatel. Embora o público visse ou soubesse apenas de um bebê, nos bastidores, as irmãs se revezavam nas gravações para não sobrecarregar a rotina de trabalho.

Contudo, como é de se imaginar, hoje, as gêmeas cresceram e deixaram a vida de atriz para trás, depois de atuarem com Fernanda Vasconcellos. Em entrevista ao site Mais Novela, a mãe delas, Daniela Lovatel, contou ambas foram escolhidas para a novela porque faziam natação desde os 3 meses.

Leia o texto completo no TV Foco.