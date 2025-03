Veja como funciona o armazenamento de móveis das famílias abrigadas no Parque de Exposições; VÍDEO

Com a cheia do Rio Acre, dezenas de famílias precisaram deixar suas casas e buscar abrigo no Parque de Exposições de Rio Branco. Para garantir a segurança dos pertences dessas pessoas, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) organizou um sistema de armazenamento no local.

O ContilNet visitou o espaço neste sábado (15) e acompanhou como funciona esse processo, que busca manter a organização e evitar danos aos móveis e eletrodomésticos das famílias desabrigadas.

O trabalho da equipe responsável pelo armazenamento vai além da simples organização. Segundo os profissionais envolvidos, há um esforço para tratar os pertences com o máximo de cuidado e respeito, levando em consideração o impacto emocional que a enchente causa nessas famílias.

“Recebemos as coisas da família com muito cuidado, com muito carinho, porque eles já chegam muito abalados com a situação”, explica um dos responsáveis pelo armazenamento.

Ao chegarem ao abrigo, as famílias realizam um cadastro na SASDH, onde é feito um inventário detalhado de seus pertences. O documento inclui um checklist com a quantidade e descrição dos itens armazenados. Em seguida, ocorre a conferência desses bens, feita em conjunto com um representante da família, garantindo que tudo seja registrado corretamente.

Os móveis e objetos permitidos para armazenamento são embalados com lonas para protegê-los da chuva e do sol. Cada volume recebe uma etiqueta com o nome do responsável pela família e o número do box correspondente. As famílias podem retirar esses itens temporariamente para uso e devolvê-los ao armazenamento, onde serão novamente lacrados.