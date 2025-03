Veja o Resultado da Mega-Sena deste sábado; prêmio é de R$ 21 milhões

A Mega-Sena pode pagar até R$ 21 milhões neste sábado (15/03). O concurso 2840 acontece a partir das 20h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Resultado Mega-Sena do concurso 2840

57 – 39 – 49 – 60 – 33 – 01

Como jogar

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha – quando o sistema escolhe os números para você – ou com a Teimosinha – quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.