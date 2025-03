O lutador brasileiro Alex Poatan segue nos holofotes mesmo após a derrota para o russo Magomed Ankalaev, no último domingo (9/3), durante o UFC 313. O revés custou o cinturão dos meio-pesados (até 93,4 Kg). E as causas para a derrota estão sendo apontadas por diversos ex-lutadores.

Para o ex-campeão dos peso-mosca Henry Cejudo (até 57kg), Poatan parecia estar “um pouco gordinho” para o embate com Ankalaev. Recentemente, o brasileiro destacou que sua dieta é bastante flexível, apesar das restrições.

“Como de tudo. Posso comer pizza, hambúrguer, chocolate, não tem problema”, apontou Poatan à GQ.

Apesar da dieta flexível, Poatan treina todos os dias da semana quando tem luta marcada e descansa apenas no domingo. Após o revés, Alex Poatan anunciou que irá pedir revanche contra Ankalaev. A possível reedição do combate foi reforçada por Dana White, dono do UFC.

Com o resultado, Ankalaev chegou a 14 vitórias consecutivas e deu fim a sequência de cinco triunfos seguidos de Poatan.