Vencedor do Oscar, Walter Salles tem histórico de investimentos milionários no Botafogo

A noite do Oscar trouxe uma grande celebração para o cinema brasileiro e, especialmente, para os torcedores do Botafogo. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Moreira Salles, conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional, consolidando o cineasta como um dos nomes mais importantes da indústria. Mas, além do sucesso nas telas, Walter tem uma conexão forte com o Botafogo, que vai além da paixão pelo clube: ele tem sido um dos responsáveis por ajudar financeiramente a equipe em momentos de crise.

Membro da família fundadora do banco Itaú e um dos diretores mais influentes do mundo, Walter mantém um perfil discreto em relação ao clube, ao contrário de seu irmão João Moreira Salles, que costuma se posicionar publicamente sobre o Botafogo. Nos bastidores, porém, ele tem desempenhado um papel fundamental no apoio ao time.

A relação com o Botafogo ganhou ainda mais força em 2017, quando os irmãos Moreira Salles adquiriram o Espaço Lonier, onde funciona o Centro de Treinamento do clube, por aproximadamente R$ 30 milhões. A propriedade foi cedida ao time, que necessitava de melhorias estruturais, e ambos contribuíram financeiramente para as reformas.

Antes disso, Walter e João já haviam emprestado cerca de R$ 20 milhões ao Botafogo, auxiliando na contratação de jogadores e na manutenção do clube. O acordo original previa que o valor do CT fosse pago ao longo de 30 anos, mas dificuldades financeiras impediram o cumprimento do prazo.

Com a soma dos empréstimos, da compra do CT e dos juros, a dívida do Botafogo com os irmãos Moreira Salles chegou a R$ 57 milhões. No entanto, ambos aceitaram um plano de Recuperação Extrajudicial, reduzindo o débito para R$ 34,6 milhões. O valor será quitado em parcelas mensais de cerca de R$ 110,8 mil ao longo de 13 anos, com Walter recebendo os pagamentos até a quitação total.