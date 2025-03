Vendas aumentam quase 200% no Carnaval e empreendedores faturaram mais de R$ 400 mil

A folia no Carnaval da Família animou os empreendedores que atuaram nas cinco noites da festa, organizada pelo governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), na Praça da Revolução, em Rio Branco. Neste ano, o faturamento da Economia Solidária e do setor de bebidas ultrapassou os R$ 459 mil e superou a expectativa inicial de crescimento de 20%.

Empreendedores aproveitam Carnaval da Família para garantir renda extra na Praça do Relógio. Foto: FagnerO resultado representa um aumento significativo de 197% em relação aos R$ 154 mil arrecadados em 2024, segundo dados apurados pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Quarenta e seis empreendedores ofereceram comidas típicas, doces, adereços e brinquedos durante todo o Carnaval, além do setor de bebidas, que também esteve presente. A seleção dos empreendedores para o Carnaval da Família foi feita por meio de sorteio por categorias de produtos, garantindo a diversidade e a justiça na participação dos empreendedores.

Patrícia Parente, diretora de Empreendedorismo da Sete, ressaltou o sucesso do Carnaval da Família com os resultados em vendas para os empreendedores.

“Foram quase R$ 500 mil no bolso do empreendedor. Nós ficamos muito felizes de poder proporcionar um evento que trouxesse tamanha alegria e diversão, e ainda é um resultado tão positivo para cada família que acreditou e empreendeu no Carnaval. Ficamos muito felizes com o sucesso. Foi quase 200% a mais que o Carnaval do ano passado, o que nos deixa muito empolgados para as próximas realizações de eventos deste ano de 2025”, destacou a diretora.