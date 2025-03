O vereador Eber Machado divulgou, na noite de quarta-feira (5), para onde será realizada a doação de 50% de seu salário no mês de fevereiro, tendo a Associação Batista Celeiro do Acre (Abac) como a felizarda.

Entretanto, a escolha tem gerado polêmica, já que alguns dos seguidores afirmam que uma instituição ligada à igreja evangélica não poderia ser considerada como entidade de caridade.

A votação encerrou no dia 28, e a Abac venceu a disputa com 29,5 mil votos, embolsando R$8.463 que serão depositados no próximo domingo (9).

A página relacionada a instituição não conta com publicação em seu perfil do Instagram, assim como também não apresenta maiores informações acerca de sua atuação, informando apenas que é uma organização social sem fins lucrativos que foi fundada em 2005.

De acordo com a equipe de assessoria do vereador, o processo foi realizado com toda a integridade necessária, com visitas realizadas em todas as entidades que disputavam o “prêmio”.