Vereadores prolongam feriado de Carnaval e Câmara cancela sessão desta quinta-feira

Após o feriado prolongado de carnaval de uma semana, poucos vereadores compareceram à Câmara Municipal de Rio Branco na manhã desta quinta-feira (6). Apesar da previsão de sessão regimental, os parlamentares decidiram não abrir os trabalhos formais, que devem ser retomados apenas na próxima terça-feira (11).

De acordo com o líder da prefeitura na Câmara, vereador Rutênio Sá (União Brasil), nesta quinta-feira não houve sessão, apenas uma reunião das comissões temáticas.

“Como a maioria dos vereadores são novatos na Casa, existem algumas situações que eles ainda estão aprendendo, discutindo e ajustando, para que no decorrer do ano legislativo as comissões funcionem com mais celeridade. Mas na próxima terça-feira estaremos todos presentes na sessão”, explicou.

Entre os presentes estavam os vereadores João Paulo Silva, Elzinha Mendonça, Márcio Mustafá, Aiache, Rutênio Sá, Joabe Lira, Antônio Moraes e Joaquim Florêncio.