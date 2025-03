Via Verde Shopping surpreende o público com ‘O Jardim dos Insetos Gigantes’ em uma verdadeira imersão de realismo

O Via Verde Shopping, empreendimento administrado pela Alqia, traz para seus visitantes a exposição “O Jardim dos Insetos Gigantes”, uma experiência envolvente que já está disponível no e segue até 13 de abril. Com esculturas hiper-realistas espalhadas pelos principais pontos do shopping, a atração combina aprendizado, diversão e solidariedade em um cenário surpreendente.

Os visitantes podem se deparar com impressionantes reproduções de insetos em tamanho ampliado, como a lagarta da borboleta, o louva-a-deus, o escorpião e a aranha-caranguejeira, entre outros. Além de encantar pela grandiosidade e realismo, a exposição proporciona que o público se aproxime e explore o mundo fascinante desses seres, despertando curiosidade sobre seu papel na natureza.

Para as crianças, a diversão está garantida no Clubinho dos Insetos, que acontece aos sábados e domingo de 17h às 20h, em que oferece um parquinho interativo com brinquedos temáticos, além de atividades educativas. A entrada é gratuita mediante cadastro, proporcionando uma experiência lúdica e envolvente para os pequenos exploradores.

A exposição também incentiva a solidariedade. Os visitantes podem apoiar a APAE Acre adquirindo uma cartilha de pintura e adesivos temáticos por R$ 15,00, com toda a arrecadação destinada à instituição.

Com apoio cultural da New Solar School, “O Jardim dos Insetos Gigantes” está em exposição de 10 de março a 13 de abril, com entrada gratuita. Não perca a chance de explorar a magia e a importância do mundo dos insetos no Via Verde Shopping!

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.