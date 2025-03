Vice-governadora Mailza integra blitz educativa de combate a violência contra a mulher

Na manhã deste (08), a vice-governadora Mailza Assis participou de uma blitz educativa promovida pela Polícia Militar do Estado do Acre, com o objetivo de combater a violência contra a mulher. A ação ocorreu nas primeiras horas da manhã, no Terminal Urbano de Rio Branco e visou conscientizar a população sobre a importância de prevenir e combater a violência de gênero.

Ao lado da comandante da PM, coronel Marta Renata, a vice-governadora destacou a necessidade de promover a educação e a sensibilização da sociedade em relação a esse tema crítico. “É fundamental que todos nós estejamos engajados na luta contra a violência. Precisamos quebrar o silêncio e fortalecer a rede de apoio às mulheres que são vítimas dessa problemática”, enfatizou Mailza.

A blitz contou com a distribuição de materiais informativos e orientações sobre como identificar e denunciar situações de violência. Equipes da Polícia Militar estiveram presentes para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre os serviços de apoio disponíveis para as vítimas, como a delegacia da mulher e centros de acolhimento.

A ação é parte de uma série de iniciativas do governo para enfrentar a violência de gênero e garantir a segurança e os direitos das mulheres no Acre. Mailza reforçou que a educação é uma ferramenta poderosa na prevenção da violência e que cada cidadão pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente onde as mulheres se sintam seguras e respeitadas. Com a colaboração de todos, podemos combater a violência e garantir que cada mulher tenha direitos plenos e a dignidade que merece”, concluiu a vice-governadora.

Durante as abordagens, Mailza foi bastante solicitada para selfies com a população e comerciantes da região. Para a vice-governadora e secretária de estado de assistência social e direitos humanos, esse é um momento importante na conscientização da comunidade e na promoção de um diálogo aberto sobre a violência contra a mulher, buscando mobilizar esforços para essa causa tão relevante.

VEJA FOTOS: