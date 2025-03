Vice-governadora Mailza visita navio-hospital da Marinha, agradece apoio e reforça parceria do Estado

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Oswaldo Cruz, da Marinha do Brasil, chegou a Porto Acre nesta semana e foi visitado pela vice-governadora do Acre e também secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, nesta quinta-feira, 6. Uma equipe de profissionais de saúde realiza de quinta-feira, 6, a sábado, 8, atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem no município, devendo atingir aproximadamente 300 pessoas, segundo o comandante-geral da embarcação, Alexandre Dantas.

O NAsH Oswaldo Cruz, que dispõe de helicóptero para atendimentos médicos emergenciais, saiu de Manaus e percorre os rios da Amazônia levando, às comunidades ribeirinhas, assistência médico-hospitalar, odontológica e sanitária, imunização contra viroses infantis e controle de doenças transmissíveis, além de realizar coleta de material para pesquisas de doenças tropicais infectocontagiosas.

A divisão de saúde itinerante tem dois ambulatórios médicos, dois consultórios odontológicos, farmácia, laboratório de exames, centro cirúrgico, sala de raio-X, enfermarias e uma sala de esterilização.

“Agradecemos, em nome do governador Gladson Camelí, ao comandante Alexandre Dantas e a toda a equipe de atendimento, que presta um excelente trabalho. Estamos à disposição, com toda a estrutura do Estado, para acompanhar e fazer parte dessa equipe, desse ‘navio do bem’, que transforma a vida das pessoas”, afirmou Mailza.

A dona de casa Rosiane Sobrinho recebeu atendimento odontológico pelos profissionais do NAsH. “Eu me sinto muito honrada; pela primeira vez estamos tendo esse atendimento aqui na cidade; é motivo de alegria para a nossa população. O navio, vindo até nós, facilita nosso acesso aos serviços de saúde. Aqui é rápido, cheguei e já vou sair com minha situação resolvida”, relatou.

Já o prefeito de Porto Acre, Máximo Costa, agradeceu a equipe e ressaltou: “Saúde é a coisa mais importante que nós temos e vemos esses serviços chegar até as comunidades isoladas, ribeirinhas. A presença da nossa vice-governadora aqui é muito importante, ficamos muito gratos. Agradecemos à Marinha por trazer dignidade a essas pessoas. Vieram para ficar dois dias, vão ficar três. Obrigado”.

Ainda, o deputado estadual e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, também agradeceu à Marinha e disse que fica na expectativa de fazer parcerias, destacando que a casa está disponível para se juntar ao projeto.

A Operação Polo Purus 2025, do NAsH Oswaldo Cruz, que teve início em fevereiro, no Amazonas passou pelas comunidades Sossego, Cajueiro, Independência e Terra Indígena Camicuã, e, no Acre, pela comunidade Floriano Peixoto e município de Porto Acre. Somente neste ano, o NAsH Oswaldo Cruz já atendeu 591 pessoas, sendo 460 atendimentos médicos, 131 odontológicos, 114 exames laboratoriais, além da distribuição de mais de 16 mil medicamentos.

Acompanharam a visita a vice-prefeita de Porto Acre, Edna Cuiabano; o diretor da Zona de Processamento e Exportação (ZPE/AC), Lauro Santos; a secretária adjunta de Estado de Saúde, Ana Cristina Moraes; e o secretário municipal de Saúde, Raimundo Jerônimo Chaves.