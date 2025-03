Vice-prefeito sobe ao palco durante Carnaval, se joga na dança e ainda dá ‘sarrada no ar’

Durante as festividades de carnaval em Sena Madureira, na noite deste domingo (2), o vice-prefeito Elvis Dany protagonizou um momento de descontração que animou os foliões presentes.

Ao subir ao palco durante a apresentação do cantor Hangel Borges, Dany arriscou alguns passos de dança ao lado do artista. O vice-prefeito, mostrou que tem o famoso “gingado” e além dos rebolados, arriscou uma “sarrada” no ar.

O carnaval de Sena Madureira teve início no sábado (1) e conta com diversas atrações este ano. Veja o momento em que Elvis Dany sobe ao palco: