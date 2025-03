Vidente prevê prisão que pode parar o Brasil em 2025

O ano de 2025 é regido pelos orixás Iansã e Xangô. Diante disso, 2025 deve ser um ano ligado à justiça e de acerto de contas. O vidente Rodrigo Tudor revelou que, com base nisso, prevê um ano marcado por revelações políticas e uma prisão que pode parar o Brasil, trazendo instabilidade.

Segundo ele, Xangô, conhecido por sua ligação com a justiça e o equilíbrio, trará um período de recompensas e punições. Enquanto aqueles que trabalham de forma honesta terão oportunidades de crescimento, quem cometeu erros enfrentará consequências. “O que está oculto virá à tona”, diz ele.

Uma prisão que pode parar o Brasil

Entre as previsões do vidente, destaca-se a prisão que pode parar o Brasil, de uma figura importante, que traria instabilidade e comoção nacional. Segundo as previsões, “o Brasil é um país iluminado e tem tudo para dar certo”, afirma o vidente, garantindo que após a turbulência inicial, tudo voltará ao normal.

O ano de 2025 também promete resoluções judiciais importantes, com decisões que afetarão diretamente a vida da população. O vidente destaca que quem trabalha e segue sua vida normalmente não deve temer: “Isso não vai acabar com o nosso país”.

O que esperar de 2025?

O Brasil pode passar por um período de tensão, mas também de renovação e avanço. O futuro está lançado, e 2025 promete ser um ano de transformações.

Veja a previsão do vidente sobre a prisão que pode parar o Brasil