VÍDEO: água preta impressiona moradores de bairro atingido por enchente: “Não sei de onde vem”

A cheia do Rio Acre já atinge mais de 20 bairros na capital acreana nesta sexta-feira (14), entre eles o Ayrton Senna, onde mora seu Francisco Idalino há cerca de 18 anos, e que a bordo de sua canoa, enfrenta mais uma alagação, em meio à água escura e contaminada, sem perder a resiliência e o bom humor.

Seu Zé Galinha, como gosta de ser chamado, falou com a equipe do ContilNet sobre a situação do local, que foi um dos primeiros bairros a ser atingido pelas águas, deixando até o momento, cerca de 20 famílias atingidas, entre desabrigadas e desalojadas.

Ele, que mora sozinho, conta que para não sair de sua casa decidiu construir uma laje, onde irá se abrigar caso á agua cubra sua casa totalmente. Acordado desde às 4 horas da madrugada, seu Alcemir ajudou a retirar alguns vizinhos que foram surpreendidos pela subida significativa das águas durante a noite.

“Tudo é eu aqui, todos os anos. Roubaram a minha canoa, já é a quarta canoa nessas alagações. Essa eu paguei ontem R$ 2 mil, fui buscar no final do Calafate, pois estava ilhado”, conta.

Um dos maiores desafios enfrentados por ele, causado pela falta de saneamento básico na região, são as águas contaminadas. Com o Rio Acre enchendo, os esgotos ficam represados, fazendo com que as águas escuras tomem conta das ruas e o forte odor tome conta do local.

“Quando deu 3 horas começou a subir e veio essa água preta, não sei de onde vem, se é o rio que está subindo e empurrando todos os esgotos entupidos”, diz.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos em meio a diversas enchentes, ele não cogita sair do local e enfrenta a situação com coragem e resiliência.

“É ter fé em Deus, não esmoreço, enquanto confio na vida tenho fé em Deus. É a coisa mais gostosa que acho da minha vida, é colônia e isso aqui, não gosto de cidade. Isso aqui para mim é uma curtição”, revela.

VEJA A VIDEORREPORTAGEM: