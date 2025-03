Vídeo: Bolsonaro chama petistas de feias e “incomíveis”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a disparar ofensas contra petistas nos últimos dias. Em conversa com aliados, em Angra dos Reis (RJ), no Carnaval, o ex-mandatário chamou mulheres filiadas ao PT de “feias” e “incomíveis”.

As declarações do ex-chefe do Palácio do Planalto foram gravadas e publicadas nas redes sociais, na noite de quinta-feira (6/3), por Jair Renan Bolsonaro, vereador de Balneário Camboriú (SC) e filho 04 do ex-presidente da República.

“Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes, acontece, eu estou no aeroporto e alguém me xinga. Eu olho para a cara dela e penso: ‘Nossa, mãe, incomível’”, disse o presidente na gravação.

No vídeo, Bolsonaro aparece ao lado de apoiadores e de alguns aliados que passaram o Carnaval com o ex-presidente em Angra dos Reis, cidade onde ele tem casa de veraneio. Entre os aliados, estava o deputado federal Hélio Negão (PL-RJ).

Como a coluna noticiou, na quarta-feira (5/3), Bolsonaro passou o Carnaval em Angra. Na cidade, o ele se encontrou com Antonio de Rueda, presidente do União Brail, legenda que integra a base aliada do governo Lula.

Imagens postadas nas redes sociais mostram Bolsonaro ao lado de Rueda e do atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacelar (União Brasil), que busca o apoio do ex-mandatário para disputar o governo fluminense em 2026.