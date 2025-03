Vídeo: Celso Freitas quebra silêncio após demissão da Record

AGORA: Record faz homenagem em despedida ao grande jornalista Celso Freitas #JornalDaRecord pic.twitter.com/pDdXvERIjW — Brenno (@brenno__moura) March 11, 2025

Entretanto, essa não foi a única homenagem a Freitas. Pelo Instagram, Chris Lemos e Patrícia Lages, ex-companheiras do jornalista na emissora, compartilharam carrossel de fotos para relembrar momentos ao lado do apresentador.

“Ele é um gigante! Celso Freitas é muito mais do que um super profissional com 53 anos de carreira na televisão. Ele é generoso, bem-humorado, com tiradas que nos faziam rir segundos antes de entrarmos no ar”, comentou Patrícia, em parte do texto.

“Obrigada, Celso, por estar por perto e oferecer a mão segura e serena, pelas aulas de paciência e concentração, por aceitar aquele bolinho de limão que fiz sabendo que era seu favorito”, escreveu Chris, que mostrou o gesto que os dois faziam antes de entrar no ar e revelou momentos ao lado de Celso.

Nota completa da Record

A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público.

Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do “Domingo Espetacular”. Em 2006, passou a ser âncora do “Jornal da Record”. Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas. Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o “Repórter Record” e as “Retrospectivas”. Na Record News, comandou o “Entrevista Record News – Bastidores da Notícia” por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no “JR 15 Minutos”.

Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da RECORD. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso.