Uma criança, de 9 anos, entrou em um carro Porsche de um vizinho, engatou a marcha ré e colidiu o veículo contra o muro de um condomínio em Itapema (SC). O esportivo é um modelo 911, avaliado em cerca de R$ 1 milhão. O caso, flagrado por câmeras de segurança do prédio, mostra o menino entrando no veículo de luxo, que estava estacionado na garagem.

Veja o vídeo:

Segundo relatos, dois dias antes, o dono do veículo havia mostrado o carro à criança, permitindo que ela conhecesse o interior do automóvel e suas funcionalidades. No momento do acidente, a Porsche estava com a porta destravada, o que facilitou o acesso do menino ao interior do veículo.

Na gravação, é possível ver o momento que a criança entra no carro e fecha a porta. Outro garoto presencia a cena, mas sai do local com um patinete.