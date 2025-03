Vídeo: criança morre afogada em piscina no interior do Amazonas

Uma criança de cinco anos morreu afogada na tarde de domingo, 9/3, em uma piscina no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Minutos antes do incidente, a mulher que estava ao lado do menino saiu da água, deixando-o brincando na escada da piscina.

Imagens de câmeras de vigilância mostram que a criança utilizava uma boia enquanto brincava na escada, mas, sem perceber, se deslocou para a área mais funda da piscina.

Ao perder o equilíbrio, o menino tentou se segurar, se debateu, mas acabou afundando. No momento do acidente, ele estava acompanhado por outras crianças e uma jovem, que não perceberam o afogamento a tempo.

Embora as imagens estejam aceleradas, estima-se que o garoto tenha ficado submerso por cerca de seis minutos antes de ser resgatado. Apesar da tentativa de socorro por parte dos adultos, ele já estava sem vida.

O corpo da criança foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos necessários.

