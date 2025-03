Vídeo: em nova falha, Starship explode e destroços suspendem voos

A nave espacial Starship da SpaceX explodiu nessa quinta-feira (6/3) no segundo fracasso do programa do bilionário Elon Musk para colonizar Marte. A Starship explodiu minutos após descolar do Texas (EUA). Vários vídeos nas redes sociais mostraram destroços em chamas a cruzar o céu perto do sul da Flórida e das Bahamas.

Veja:

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA suspendeu voos comerciais nos aeroportos de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando por causa de “detritos de lançamentos espaciais” até pelo menos 20h. Os voos também foram desviados para Turks e Caicos.

O incidente ocorreu após a separação de módulos da Starship no espaço, que ocorreu pouco depois da nave ter começado a girar descontroladamente com os motores desligados, segundo mostrou uma transmissão em direto da missão pela SpaceX. As informações são do jornal The Guardian.

A falha ocorreu pouco mais de um mês depois de o sétimo voo da Starship ter também terminado numa explosão. Os contratempos consecutivos ocorreram nas fases iniciais da missão, que a SpaceX superou facilmente anteriormente, indicando sérios contratempos para um programa que Musk tentou acelerar este ano.

O sistema de foguetes de 403 pés (123 metros) decolou por volta das 18h30, horário local, das instalações da SpaceX em Boca Chica, Texas.

Porém, minutos depois, a transmissão da SpaceX mostrou o módulo superior da Starship a girar no espaço, enquanto outra imagem mostrou vários motores desligados antes de a empresa confirmar que tinha perdido o contato com a nave.

“Infelizmente, isso também aconteceu da última vez, por isso temos alguma prática agora”, disse Dan Huot, porta-voz da SpaceX.

Sem astronauta

A nave não transportava nenhum astronauta. A SpaceX interrompeu a transmissão logo após o lançamento e não deu qualquer indicação de onde os destroços iriam cair.

A FAA abriu investigação sobre o incidente e determinou à SpaceX que examine a causa da falha e obtenha a aprovação da agência antes que a Starship possa voltar a voar.