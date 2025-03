Vídeo: Jojo Todynho surge irreconhecível após perder 80 kg

Jojo Todynho surpreendeu os internautas nessa terça-feira (11/3) ao compartilhar o resultado da sua lipoaspiração.

No vídeo, Jojo apareceu dançando ao som de Never Knew Love Like This, de Faith Evans, enquanto mostrava a silhueta que adquiriu após perder 80 quilos e passar por alguns procedimentos estéticos.